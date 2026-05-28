神奈川県鎌倉市の海岸で２７日夜から２８日未明にかけて、夜光虫の発光により波打ち際が青白く輝く現象が見られた。相模湾では水温が上昇する５月頃になると見ることができる。神奈川県水産技術センターによると、夜光虫はプランクトンの一種で、直径０・１５〜２ミリ。海水温上昇に伴って５〜１０月頃に増殖し、波など外部からの刺激に反応して青白く発光するという。幻想的な光景に気づいた地元の若者らが砂浜に集まり、「