上方落語協会の総会・理事会が28日、大阪市の天満天神繁昌亭で行われ、先月の新会長候補者選挙で指名を受けた現会長の笑福亭仁智（73）の続投が承認された。任期は2年。会長職は5期目を迎える。総会は約30分で終了したが、仁智はその後も理事らと話し合い、会場の外に姿を見せたのは約1時間半後。会員の言葉に耳を傾ける仁智らしい5期目の船出となった。今年は繁昌亭開設から20年。来年は、上方落語協会が創立70年を迎える。「コロ