クロス・マーケティングは2026年5月26日、全国20~39歳の男女を対象に実施した「金融に関する調査(2026年)」の結果を発表した。調査期間は2026年4月22日〜28日で、インターネットリサーチにより3,200サンプルから有効回答を得た。金融に関する調査(2026年)○男女20~30代の資産運用実施率は39%で投資信託が主流資産運用の有無、資産運用商品男女20~30代で資産運用を行っている人は39%であり、属性別では男性30代が46%、男性20代が40%