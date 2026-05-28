ホラー漫画家・伊藤潤二の傑作集をオムニバスドラマ化する7月3日スタートの『ストレンジ -伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話-』（テレビ東京ほか／毎週金曜24時12分）より、各話を彩るキャスト13名が一挙解禁され、場面写真も公開された。【写真】村上虹郎、齊藤なぎさら、『ストレンジ -伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話-』場面写真（5点）『富江』『うずまき』をはじめ、今や日本国内のみならず世界中で熱狂的な人気を誇るホラー漫