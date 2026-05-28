エプソムＣ２着のステレンボッシュ（牝５歳、美浦・宮田敬介厩舎、父エピファネイア）は、ダミアン・レーン騎手＝豪州＝とともに安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）へ向かう。５月２８日に、社台グループオーナーズが発表した。同馬は２２日に放牧先の福島県・ノーザンファーム天栄から美浦トレセンに帰厩し、２８日にはＷコースで１週前追い切りを消化。５ハロン６６秒２―１１秒１を馬なりで楽々と