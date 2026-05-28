可愛すぎるキャラクターグッズが次々と登場する【ガチャ】で、またしても気になる商品を発見！ 全種類集めたくなる可愛さは、ガチャを回す手が止まらなくなる予感。そこで今回は、思わず集めたくなりそうなカプセルトイの「キャラグッズ」に注目しました。 パステルカラーになって再登場！ 「クレヨンしんちゃん めじるしアクセサリー2 ～パステルカラー～」は、2024年5月に登場し