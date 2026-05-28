５月２８日の園田競馬４Ｒ・宅原（えいばら）ダッシュ（ダート８２０メートル＝１２頭立て）で、佐々木世麗騎手＝園田・尾林幸二厩舎＝がサマーエンジェル（牝４歳、園田・田中範雄厩舎、父ラブリーデイ）に騎乗し勝利。地方通算２５０勝の節目を飾った。約１年ぶりの実戦だった同馬の二の脚の速さを生かして主導権を握ると、後続に２馬身差をつけて快勝。勝ち時計は５０秒２。佐々木騎手は２１年４月にデビュー以来、５年１か