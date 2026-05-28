義母から息子へたびたび届くプレゼント。当初は感謝の気持ちで受け取っていました。しかし回数が増えるにつれ、物の大切さをどう伝えていけばよいのか、悩むようになったのです。義母の優しさを否定したくはない。でも、息子の心の成長も大切にしたい。そんな思いから夫と話し合い、家族で向き合った結果、少しずつ状況は良い方向へと変わっていきました。筆者自身の体験談です。 義母からのプレゼント