◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―ソフトバンク（２８日・東京ドーム）巨人の中山礼都外野手（２４）と増田大輝内野手が２８日、１軍に合流した。試合前練習が行われる東京ドームに姿を現した。中山は今季、開幕スタメンに名を連ねるも１軍で２０試合に出場し打率１割３分８厘、０本塁打、１打点、得点圏打率１割３分３厘（１５打数２安打）。１４日に登録抹消されていた。２軍では直近５試合で１８打数８安打で打率４