歌手のゼイン・マリクが、一部で問題視されている滞在先のホテル入口での態度について釈明した。24日の「Konnakol 」ツアー、マンチェスター公演後、市内のホテルから出ようとしているところ、明らかに怒った様子で、入り口付近をふさいでいる人たちに「どけ」と強く言っている姿がTMZによって報道され、ネットで炎上する事態となっていた。 【写真】熱唱するゼイン・マリク これについてゼインは、SNSで問題は