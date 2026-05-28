岡山県は7月29日、岡山市北区のシゲト―アリーナ岡山で、小学4年生から6年生までを対象にした「スポーツ能力測定」を開催します。 IPU・環太平洋大学スポーツ科学センターと連携して最先端の研究機器を活用した分析を行うことで、子どもたちが自分の得意分野(上肢・下肢のパワー、敏捷性、スポーツビジョン、バネ能力など)を知ることができます。測定の結果はフィードバック