鈴木唯人の市場価値がキャリアハイを更新ドイツ1部フライブルクに所属する日本代表MF鈴木唯人の市場価値がキャリアハイを更新した。移籍情報サイト「トランスファーマルクト」が選手の市場価値をアップデートしている。現在24歳の鈴木は今季デンマーク1部ブレンビーからフライブルクへとステップアップを果たした。シーズン序盤は控えや出番が限られたが、昨年11月より主力として定着。強豪レバークーゼン戦でのゴールや、UEFA