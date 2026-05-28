記事ポイント愛知県田原市の伊良湖オーシャンリゾートで、2026年7月1日〜8月7日の期間限定「メロンフェア」が開催されます渥美半島産マスクメロンと今年初登場の黄色い品種「イエローキング」が食べ放題で提供されますホテル3階カフェでは田原産マスクメロン100％使用の「めろんスムージー」（990円）も販売されます 愛知県田原市の渥美半島に位置するリゾートホテルが、今夏も旬のメロンを主役にした夕食ビュッフェイベント