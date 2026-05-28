退職代行サービス「モームリ」側から違法に依頼者の紹介を受けた罪に問われている弁護士に、検察側は懲役1年6カ月を求刑しました。弁護士法人「オーシャン」と代表弁護士の梶田潤被告は、谷本慎二被告が代表を務めていた退職代行サービス「モームリ」側から依頼者の紹介を受けた罪などに問われています。28日の初公判で梶田被告は起訴内容を認め、被告人質問で「谷本被告の会社を応援したいということで依頼を受けた」と動機につい