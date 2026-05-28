お笑いコンビ・ダウンタウンの浜田雅功が、Netflix作品「俺のこと、なんか言ってた？」に出演することが発表されている。俳優名義の「茺田雅功」として主人公のライバル役を演じ、テレビ朝日系「検事・鬼島平八郎」以来、16年ぶりにドラマ出演を果たす。 同作は、役所広司が主演、宮藤官九郎が脚本を務める作品で、企画・プロデューサーを務めるのはTBS系「不適切にもほどがある！」など、数多くのヒット作を