アメリカとイランの間で戦闘終結に向けた詰めの交渉が続く中、アメリカ軍がイランの軍事施設を新たに攻撃しました。ロイター通信によりますとアメリカ軍は27日、イラン南部にあるドローンの管制所に対し新たな攻撃を行いました。あわせて4機のドローンも撃墜したということで、アメリカの当局者は攻撃が「純粋に防御目的」で行われ、停戦を破ったわけでは無いと主張しています。これに対し、イランメディアはイラン軍が中東にある