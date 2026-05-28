上方落語協会の理事会、総会が28日、天満天神繁昌亭（大阪市北区）で開かれ、現会長の笑福亭仁智（73）の再選が承認された。仁智は「繁昌亭が20周年、（上方落語）協会が来年で70周年。皆で一丸となって節目を乗り切り、新しい世代へ引き継ぎたい」と抱負を語った。人気は2年。仁智は5期目となる。同協会の次期会長選挙候補者選挙は先月28日に非公開で行われ、18年に勇退した前会長の桂文枝（82）との接戦を制し、仁智が次期