◇プロ野球セ･パ交流戦巨人ーソフトバンク（5月28日、東京ドーム）巨人の増田大輝選手と中山礼都選手が1軍に合流しています。増田選手は1軍登録となれば、今季初となります。増田選手は内外野が守れる足のエキスパート。今季はキャンプから2軍スタートとなり、ここまで28試合に出場し、打率は.262、盗塁数は2としています。中山選手は打撃の調子が上がらず、5月14日に登録を抹消され、2軍に合流しました。徐々に打撃の調子を上げ