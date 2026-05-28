ノーベル物理学賞を受賞した名古屋大の天野浩特別教授にウズベキスタン国立大から名誉教授の称号が贈られることになり、２６日、名古屋大東山キャンパス（名古屋市千種区）で授与式が行われた。授与は、天野特別教授が２０２４年９月にウズベキスタン国立大で若手研究者に向けて行った特別講演がきっかけ。講演は１９年に名古屋大を訪れた同国大統領の依頼を受けたもので、「ウズベキスタンと日本の学術交流の象徴となった」な