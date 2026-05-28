バレーボール男子日本代表の佐藤駿一郎容疑者（26）が、大麻を所持していた疑いで警視庁に逮捕されたことが分かりました。捜査関係者によりますと、佐藤駿一郎容疑者は27日夕方、東京・板橋区内のパチンコ店で、大麻を所持していた疑いが持たれています。警視庁は、佐藤容疑者の認否を明らかにしていません。日本バレーボール協会のホームページによりますと、佐藤容疑者は、バレーボール男子の日本代表選手で、ミドルブロッカーと