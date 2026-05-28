3月に発売されたBTSのThe 5th Album‘ARIRANG’のタイトル曲「SWIM」が、グローバルな音楽配信プラットフォーム・Spotifyで累計再生回数5億回（5月26日時点）を突破。今年、全世界で発表された曲の中で初めて5億ストリーミングの壁に到達した。「SWIM」は、荒波の中でも止まらず自分のペースで泳ぎ続ける意志と、人生への深い愛を込めた楽曲。RMが作詞全般に参加し、「今のBTS」が考える率直な物語を歌詞にした。この曲は世界的な