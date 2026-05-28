2024年をもって活動を休止しているNulbarich（ナルバリッチ）のボーカル・JQによるソロプロジェクト“Jeremy Quartus（ジェレミー クォータス）”が、第4弾シングル「STILLNESS」を5月29日（金）にリリースすることを発表した。本作は、都会的で洗練されたR＆Bナンバーでありながら、“静寂のなかにある熱”を、メロウなグルーヴと内省的な言葉で描き出した一曲。聴き手のもっとも個人的な記憶へと触れてくるような、体温を感じら