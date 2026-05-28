米グーグル（Google）は現地時間27日、グーグル検索の「AIによる概要」や「AIモード」で、ユーザーが事前に登録したウェブサイトを優先的に表示する「Preferred Sources（優先ソース）」機能の提供を開始した。あわせて、一次情報や最新トピックを把握しやすくするための新機能も発表された。 ユーザーの信頼を検索結果へ反映 今回のアップデートは、ユー