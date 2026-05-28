バタースイーツ専門店『バターステイツby銀のぶどう』からまるごと桃のようなケーキが登場する。2026年6月1日から売り出されるのは「『THEピーチ』桃バタークリームでとろとろ果肉包み」。インパクトのある見た目からSNSでも話題の夏限定スイーツがリニューアルするとのことだが、いったいどんな味わいなのか。まるでピーチ！中にはクリームとコンポートがたっぷり『バターステイツby銀のぶどう』 はバターの美味しさをまるごと