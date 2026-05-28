Opensignalは、日本国内の固定ブロードバンド回線における実利用体感を分析した最新の「固定ブロードバンド・エクスペリエンス・レポート」を発表した。総合的に優れた通信体験を提供したとして、NURO光が「ベスト・ホーム・インターネット」賞を受賞している。 調査対象期間は2026年1月1日～3月31日の90日間。全国レベルの主要固定回線ISPであるau、ビッグローブ光、フレッツ