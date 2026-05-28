お笑いコンビ・アンガールズの田中卓志さんは5月27日、自身のInstagramを更新。相方・山根良顕さんの誕生日を報告し、ラブラブショットを披露しました。【写真】夫婦のような田中＆山根「しっくりし過ぎてる〜」田中さんは「今日は山根の誕生日アンガールズコンビ揃って50歳になりました！ハートのようでハートになってない写真つけておきます」とつづり、1枚の写真を投稿。スーツを着用した自身と、着物を着用した山根さんのツ