スポーツ用品販売のアルペンは、体験型アウトドアショップ「アルペンアウトドアーズ（Alpen Outdoors）」16店舗において、人気トレッキングメディア「山旅旅」が展開するオリジナルブランド「山旅（YAMATABI）」の取り扱いを、6月1日から順次開始する。「山旅（YAMATABI）」はアクティビティにとらわれず、様々な旅と日常の中で「あって良かった」と思ってもらえる山道具を発信し続けたい、そんな思いから名付けられた。山・旅・日