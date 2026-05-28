スマートフォン向けアプリ「アズールレーン」に登場する艦船を擬人化した美少女キャラクター「KAN-SEN」たちと一緒に兵庫県神戸エリアの観光地やグルメを楽しめるキャンペーンツアー「アズ旅 in 神戸」が2026年6月12日〜7月31日の期間に開催される。「アズ旅 ㏌ 神戸」キャンペーンツアープラン参加者限定ノベルティ、スペシャルツアー詳細など5月20日〜7月29日にコラボプランの予約が可能だ。沖縄、北海道でも実施された「