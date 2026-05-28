「超熟 ライ麦入り（6枚スライス／5枚スライス／3枚入）敷島製パン（Pasco）は、「超熟 ライ麦入り（6枚スライス／5枚スライス／3枚入）」を6月1日にリニューアル発売する。「超熟 ライ麦入り」は、超熟製法（小麦粉を熱湯でα化し、低温で長時間じっくり熟成させ焼き上げるPasco独自の製法）ならではのしっとりもっちり、やわらかな食感や小麦本来の甘みに加え、ライ麦の香ばしさや、プチプチとしたほどよい粒感を楽しめる食パン