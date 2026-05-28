アメリカとイスラエルがイランに対する軍事作戦を始めてから3か月が経ち、木原官房長官は戦闘の終結に向け、アメリカとイランの協議や仲介国の外交的取り組みを後押ししていく考えを示しました。イラン情勢をめぐっては、アメリカのトランプ大統領がイランとの協議が現時点で合意に至っていないとの認識を示すほか、アメリカ軍がホルムズ海峡周辺でイラン側の施設に新たな攻撃を行ったと報じられるなど、依然終結の見通しが立って