すき家が展開する牛丼チェーン店「すき家」は、6月4日午前9時から、「とん汁みそらーめん」を販売する。すき家に牛丼と相性抜群のサイドメニュー「とん汁みそらーめん」が期間限定で登場する。「とん汁みそらーめん」「とん汁みそらーめん」は、定番メニューの「とん汁」に麺と特製タレを合わせた、すき家ならではの一杯になっている。2種の味噌やニンニク、生姜などをブレンドした特製タレを加えることで、香り豊かで奥深い味わい