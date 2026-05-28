タレントの梅宮アンナさんが5月28日、自身のインスタグラムを更新。夫でアートディレクターの世継恭規さんとの結婚1周年を迎え、2人でハワイを訪れたことを報告しました。【写真を見る】【 梅宮アンナ 】結婚１周年夫とハワイへ「結婚をして一年目ですが、来年も、再来年も、ずーっと一緒にいれたらいいなって思った事が嬉しいです」梅宮さんは「この度5月23日で私達は結婚1周年を迎えました」と投稿。 結婚1年について「出