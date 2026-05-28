「MOW（モウ）Wジェラート 塩バニラ＆メロン」森永乳業は、カップアイス「MOW（モウ）」シリーズから、夏限定の新シリーズ「Wジェラート」より「MOW（モウ）Wジェラート 塩バニラ＆メロン」を6月8日に数量限定で発売する。「MOW（モウ）」は、乳の“コク”をベースに、組み合わせる素材が持つ“個性あるおいしさ”を活かした味わいが楽しめるカップアイス。素材の個性を最大限引き出すために“ラベルクリーン処方（素材の味を引き