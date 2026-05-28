フリーアナウンサーの中川安奈さんが5月27日、自身のインスタグラムを更新。妹とのランチ2ショット写真を投稿しました。 【写真を見る】【 中川安奈 】妹との“仲睦まじい”ランチ2ショット公開「姉妹の姉は面長率が高い」説に「中川家はまさにそれ！」と共感投稿では「少し前の妹とのランチ」とコメントし、カフェ風の室内で妹と並んでVサインを送る仲睦まじい様子を公開しています。 中川さんはさらに、SNSで話題