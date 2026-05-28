大麻を所持したとして警視庁に逮捕されたバレーボール日本代表の佐藤駿一郎容疑者が所属する「ウルフドッグス名古屋」は事実確認を進めていて、状況がわかり次第、ホームページなどでコメントを発表するとしています。チームによりますと、佐藤容疑者は今週から日本代表に合流し、都内で合宿に参加していたということです。佐藤容疑者はことし4月、今シーズンをもってウルフドッグス名古屋を退団することを発表していました。