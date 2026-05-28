キリンビールは、継続的なCSV（Creating Shared Valueの略。消費者や社会と共有できる価値の創造）活動として果実のフードロス削減・農家支援につながる「キリン 氷結 mottainai（以下、氷結 mottainai）」シリーズから、「キリン 氷結 mottainai ゴールドキウイ（期間限定）」（350ml缶・500ml缶）を6月30日に発売する。おいしいのに規格に合わず捨てられてしまう予定だった宮崎産の「ゴールドキウイ」を活用することで、果実のフ