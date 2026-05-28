世相や生活の悲哀を詠んだ毎年恒例の川柳コンクール。今年はデジタル社会の落とし穴や終わりの見えない物価高をユーモアたっぷりに詠った作品が選ばれました。毎年恒例の「サラっと一句！わたしの川柳コンクール」。5万を超える応募作品の中から栄えある第1位に輝いたのはこちら。「キャッシュレス 充電なくなり 無一文」お財布いらずの便利なキャッシュレス決済ですが、スマホの充電ひとつでなにも買えなくなってしまう