お笑いコンビ、サバンナの高橋茂雄が28日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。「村神様」こと、ホワイトソックス村上宗隆内野手の活躍ぶりに驚いた。村上は26日（日本時間27日）のツインズ戦の8回、2戦連発となる19号同点2ランを放った。その映像が番組で流れる中、27日（同28日）のツインズ戦で3戦連発となる20号も放ったことが伝えられた。高橋は「活躍しすぎてニュースが追いつかない」と、村上の本塁打量産