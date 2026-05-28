タレント眞鍋かをり（45）が28日放送のTBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に生出演。巨人の阿部慎之助前監督が18歳の娘への暴行容疑で逮捕（その後釈放）され、監督を辞任したことについて、私見を語った。番組では、阿部前監督の長女がChatGPTに相談して児童相談所に連絡したところ、警察に110番通報が行き、現行犯逮捕となった経緯を説明。長女が公開した手紙で「警察が来て一番驚いているのは私自身です。父が目前で連