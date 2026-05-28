高校生らとともに酒店に押し入り、金品を奪おうとした疑いで、新たに20歳の男が逮捕された。中川晴容疑者（20）は4月、仲間と共謀し、東京・新宿区の酒店に配達員を装って侵入し、40代の男性に熊よけスプレーを噴射するなどして金品を奪おうとした疑いが持たれている。警視庁はこれまでに、高校生や19歳の男ら実行役のほか、運転役や凶器の準備役など6人を逮捕していたが、中川容疑者も実行役の1人だったという。被害店で3月発生の