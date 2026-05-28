ビジュアル系ロックバンドDIR EN GREYの公式サイトがハッキング被害に遭ったことが28日、分かった。ファンクラブのホームページが、27日から不正アクセスにより一時閲覧できなくなった。関係者によると、攻撃者は最初にAIなどを使用して機械的な脆弱（ぜいじゃく）性を探し、手動でサーバーへ侵入。システムへ継続的にアクセスした状態で、操作を行って悪意あるプログラムを設置したことが判明しているという。被害は、コンテンツ