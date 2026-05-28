『THE BATMAN-ザ・バットマン-』のロバート・パティンソン主演、A24製作による新作映画『Primetime（原題）』よりが到着した。パティンソンの新たなポテンシャルが開花する映像となっている。 パティンソンは本作にて実在のジャーナリスト、クリス・ハンセン役を演じる。ハンセンは2004年から2007年にかけて米NBCのニュース番組『Dateline NBC』内で放送された、児童を狙う性犯罪者（プレデター）をあぶ