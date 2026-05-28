ドラマ「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」シーズン3が、2026年6月22日（月）よりU-NEXTで独占配信されることが決定した。第1話配信後は毎週1話ずつ更新され、全8話構成となる。日本語吹替版も同時配信される。 本作は、「ゲーム・オブ・スローンズ」本編の約200年前を舞台に、ターガリエン家の王位継承争いを描く前日譚シリーズ。2022年のシーズン1は、初回プレミア配信・放送において全米およ