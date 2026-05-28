【ポケモンジェット 赤・緑】 5月28日 公開 ポケモンジェット 赤 全日本空輸とポケモンは5月28日、特別塗装機「ポケモンジェット 赤・緑」のデザインを公開した。 「ポケットモンスター」シリーズの30周年を記念して就航する「ポケモンジェット 赤・緑」。国内線定期便に就航する「ポケモンジェット 赤」はピカチュウとほのおタイプのポケモン、国際線定期便に就航する「ポケモ