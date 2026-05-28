俳優ビョン・ウソクが、無名時代を振り返りながら、演技に対する強い情熱を明かした。ビョン・ウソクは、5月26日に公開されたNetflixバラエティ『ユ・ジェソクの集まれ!破天荒ハウス』に出演し、俳優のイ・ジェソンやイ・グァンスと様々なトークを繰り広げた。【話題】ビョン・ウソク、無名時代を支えたファンへの神対応イ・ジェソンがイ・グァンスとビョン・ウソクに対し「仕事がない時、次の役をもらうまで準備期間がかなり長く