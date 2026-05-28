女優ハ・ジウォンが、慶煕（キョンヒ）大学の応援団として大学祭のステージに立った。去る5月27日、SNSには「今日慶煕大応援団として公演に参加したハ・ジウォン」というタイトルの投稿が相次いで公開された。【写真】驚異の体型…ハ・ジウォンの「無修正写真」投稿には、ハ・ジウォンが慶煕大学の大学祭で、応援団に変身して学生とともにパフォーマンスを披露する姿が収められていた。ハ・ジウォンは公演を前に、「エネルギー溢れ