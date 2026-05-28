ILLITが、アメリカ・ビルボードの主要チャートに3週連続でチャートインした。5月27日（現地時間）、ビルボードが発表した最新チャート（5月30日付）によると、ILLITの4thミニアルバム『MAMIHLAPINATAPAI』のタイトル曲『It’s Me』が、「グローバル（米国除く）」で47位、「グローバル200」で95位を記録した。【写真】「ガチ天使」ILLIT、海辺に映える“清純美”アルバムチャートでの活躍も目立っている。『MAMIHLAPINATAPAI』は、