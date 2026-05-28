ユニシアホールディングスが展開する「串カツ田中」は、2026年6月4日から夏の新メニュー計11種の販売を開始する。串カツでは、夏の主役串の「とうもろこし」が今年も登場する。弾ける食感と甘みが特徴。また、イタリアン風の「生ハムズッキーニ」、さっぱりとした「岩下の新生姜」、濃厚な「枝豆ベーコンクリームコロッケ」も販売する。一品メニューでは、辛さだけでなく芳醇な香りと旨みを楽しめる『青唐醤シリーズ』が登場する。