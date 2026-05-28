【山城恋】 受注期間：5月28日～7月29日 2027年3月 発売予定 価格 単品：24,200円 ぬいぐるみセット：27,500円 海外のホビーメーカー「Solarain」は、フィギュア「山城恋」を2027年3月に発売する。受注期間は7月29日まで。価格はフィギュア単品が24,200円、ぬいぐるみセットが27,500円。 本製品は、アニメ「魔都精兵の