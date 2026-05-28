【楽天ブックス：「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」】 5月28日 販売再開 価格：66,000円 楽天ブックスは、ガンプラ「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」を販売再開している。価格は66,000円。 今回楽天ブックスに再入荷予定の本製品が販売再開しており、5月28日13時ごろの時点で購入可能であることが確認できた。 なお購入時の注意事項として、1人1個までの購入制限を設けて